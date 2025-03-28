Bursa\'da Kamyonet Metro Bariyerlerine Çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet metronun bariyerlerine çarptı. Kazada sürücü Mehmet A. yara almadan kurtulurken, metro seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gürsu ilçesi, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan nakliye için Bursa'ya gelen Mehmet A., idaresindeki 16 AVC 980 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedip, metronun bariyerlerine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle hasar alan bariyerler ise metro seferlerinin kısa süreli aksamasına sebep oldu. Ekipler, kazanın ardından trafik akışının normale döndüğünü ve metro seferlerinin tekrar düzenli olarak devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA