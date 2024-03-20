Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 3 şüpheli, iddiaya göre müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altınlarını emanet aldı. Müşterilerine altın kazandıracağını vadeden kuyumcular ayrıca ellerinde döviz kalmadığını iddia ederek nakit para da emanet aldı. Kuyumcu dükkanını kapatıp ortadan kaybolan şüpheliler müşterilerinin fark etmesi üzerine polise ihbarda bulundu.
Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen bir diğer şahıstan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet eden müşterinin de olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kayıp diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da kuyumcu, kar payı vaadiyle altınları alıp kaçtı - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda iş yeri sahipleri L.K. ve Y.S. gözaltına alındı.
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