23:07 • •
Bursa'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
Karayolları ekipleri teyakkuzda
BURSA - Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Dün akşam itibariyle İnegöl de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol, Karayolları ekiplerince açılarak ulaşımda aksamaların önü kesiliyor. Ayrıca ekipler, olması muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor.
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