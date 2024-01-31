Bursa'da geçtiğimiz yıl kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsı silahla öldüren zanlı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 50 bin lira borçlusu olduğu Uğur Ermiş'in (41) çıkan tartışmada bıçakla ölümüne sebep olan Engin Altın (41) cezaevine girdikten sonra yargılama sonrası denetimli serbestlik ile serbest kaldı. Engin Altın tahliye olduktan 2 ay sonra, merkez Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi üzerinde arkadaşının açtığı emlak ofisini ziyarete gittiği sırada Uğur Ermiş'in kardeşi Oğuz Ermiş'in (41) silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı 12 el ateş ederken, polis olay yerinde 33 adet boş kovan buldu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin güvenlik kameralarından adım adım takip ettiği katil zanlısı Oğuz Ermiş, kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
Oğuz Ermiş'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Tabancam ile ateş ettim" dediği öğrenildi.
Olay yeri ile evlerinin yakın olduğunu, silah seslerini duyduğunu belirten Engin Altın'ın annesi Nazire Altın polise verdiği ifadesinde, "İş yeri açan arkadaşına hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için evden çıktı. Kısa süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Eşimi aradım. Eşim olay yerine gittiğinde oğlumun cesedi ile karşılaştı" dedi.
Olay sonrası tutuklanan Oğuz Ermiş'in soruşturması tamamlandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile ağır ceza mahkemesinde dava açılan Oğuz Ermiş'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - BURSA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlıya Müebbet Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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