Bursa'da Kardeşlerin Yangında Can Verdiği Evde Gizem - Son Dakika
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Bursa'da Kardeşlerin Yangında Can Verdiği Evde Gizem

Bursa\'da Kardeşlerin Yangında Can Verdiği Evde Gizem

Yenişehir'de çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Çıkış sebebi ise hala belirsiz.

12.04.2025 10:33
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biri 3,5 aylık diğeri 3,5 yaşında iki kardeşe mezar olan 2 katlı evdeki yangının çıkış sebebi hala gizemini koruyor. Olay sonrası yapılan ilk değerlendirmede yangının çıkış sebebi olarak ocakta bırakılan yemek belirtilse de aile yangının elektrik kontağı yüzünden çıktığını iddia ediyor. Savcılık soruşturması devam eden yangınla ilgili itfaiye raporunda ise sebep olarak 'bilinmeyen bir sebep' ifadesi yer alıyor. Sis bulutlarının halen dağılmadığı eve yangından sonra ilk kez giren aile, acı içinde yaşadıkları faciayı anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki katlı evin ikinci katında meydana gelen yangında Burak (32) ve Eylem (29) Durmuş çiftinin 3,5 aylık kızları Sevgi Nur Durmuş ile 3,5 yaşında olan oğulları Enes Durmuş feci şekilde can verdi. Ailenin diğer çocuğu Efe Durmuş ise yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feci şekilde can veren 2 çocuğun acılı babası evlatlarının mezarı başında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Baba Burak Durmuş, "Oğlum Enes Durmuş ve kızım Sevgi Nur Durmuş'u evimizde elektrik kontağından çıktığını düşündüğümüz yangında kaybettik. Yaşanan olay tüpten veya ocakta unutulan yemekten dolayı değildir. Eşim Eylem Durmuş o anda evdeydi ve ne olduysa atan şalteri kaldırdığında olmuş. Ben eve girdiğimde ev duman içindeydi. Oğlum Enes bir kenarda oturup kalmış dedesi onu o şekilde bulmuş. Allah kimseye evlat acısı çektirmesin" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun duman sebebiyle göremediği Enes Durmuş'u alevlerden saklandığı yerde baygın halde yatarken bulan ve dışarıya çıkaran dedesi Ali Durmuş ise, "Oğlum beni aradığında ben köydeydim. Bana 'baba ev yanıyormuş' dediği zaman arkadaşlarımın aracı ile geldim. Geldiğimde yangın sönmüştü. İçeride itfaiye erleri salon kısmındaydı. Çok fazla duman vardı. Torunum Enes Durmuş'un saklandığı yere hiçbir itfaiye eri bakmamış ve torunum Enes Durmuş'u köşede saklanmış vaziyette cansız bedenini buldum. Son nefeslerini benim kucağımda vermiş" dedi.

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan anne Eylem Durmuş ise olay günü evlatlarını kurtarmak için içeriye girmeye çalıştığını ancak komşuları ve polis ekiplerinin buna izin vermediğini anlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kardeşlerin Yangında Can Verdiği Evde Gizem - Son Dakika

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