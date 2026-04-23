Bursa'da Kargo Araçlı Hırsızlık Kovalamacasına Şahit Oldu
23.04.2026 09:06
Çalınan kargo aracı için polis ile şüpheli arasında 20 km süren kovalamaca yaşandı, şüpheli kaçtı.

Bursa'da çalışır haldeki kargo aracını çalan şüpheli, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS)'ye takıldı. Polis-hırsız arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardından şüpheli aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Sıcak anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.U.'ya ait kargo aracı, sürücünün teslimat yaptığı sırada çalışır vaziyetteyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.

Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS)'ye takıldı, ekipler harekete geçti

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli aracın güzergahı kısa sürede tespit edilirken, araç merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Bunun üzerine ekipler muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir aldı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Şüpheli, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi ışıklarında polis ekiplerinin takibine girdi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hızını artırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında yaklaşık 20 kilometre boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Zaman zaman trafiği tehlikeye düşüren şüpheli, dar sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Aracı bırakıp kaçtı

Kovalamaca sırasında polis ekiplerinin önüne atlayan bir aracın olmasını fırsat bilen şüpheli, ani bir manevrayla aracı ara sokağa çekti. Aracı terk eden zanlı, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Uzman ekipler devrede

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ve polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

