Bursa'da kargocular ile müşteriler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargocu ile müşteri arasında "kargo alma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası müşteri yakınları çağırarak tekrar kargocuya geldi. Bunun üzerine tekrardan kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi. Kargoculardan biri kavga ettiği müşteriyi bıçaklayarak hafif yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri ise yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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