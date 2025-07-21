Bursa\'da Katı Atık Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık deposunda yangın çıktı.

İznik Gölü sahilinde bulunan ve Orhangazi Belediyesi'nce katı atık deposu olarak kullanılan alanda yeniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangından çıkan dumanlar tüm şehri kaplarken vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. - BURSA