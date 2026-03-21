Bursa\'da Kavga: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntü

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, konuştuğu kişiye aniden yumruk atında ortalık birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin kalabalık içerisinde aniden saldırmasıyla ortalık karışırken, taraflar birinirine girdi. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansırken, bazı vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Mahalle sakinleri ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. Vatandaşlar, son dönemde Millet Mahallesi'nde artan olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artmasını istedi. - BURSA