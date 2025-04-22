Bursa\'da Kavga: Öldüresiye Dayak Kamerada

Bursa'da 2 şahıs, iddiaya göre husumetli oldukları kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ise çevrede bulunan bir kadın ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar cadde üzerinde denk geldi. 2 şüpheli, tek başına yürüyen husumetlilerini araya alıp dövmeye başladı. Öldüresiye dayak amatör kameraya yansırken, kavgayı ise yoldan geçen bir kadın güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. - BURSA