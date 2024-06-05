Bursa'da Kaybolan 16 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan 16 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İ.A. isimli vatandaş gece saatlerinde otlattığı 16 küçükbaş hayvanını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, 2 gün süren arama sonucunda hayvanları buldu ve sahibine teslim etti. İ.A., ekiplere teşekkür etti.

05.06.2024 16:59
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Bursa'da kaybolan 16 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (71) gece saatlerinde otlattığı 16 küçükbaş hayvanını kaybetti. İ.A. durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş çağlı arama başlattı. 2 gün süren arama sonucunda kaybolan 16 küçükbaş hayvan, eksiksiz bulunarak sahibine teslim edildi. İ.A., ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaybolan 16 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaybolan 16 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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