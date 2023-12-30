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Bursa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Arif Çelik, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi tarafından jandarmaya haber verilen Çelik'in bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Çelik sağ bulundu ancak sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa\'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 11:25,
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Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzaymır hastası adam, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ bulunduktan sonra, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Arif Çelik, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası sağ bulunan Çelik, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yenişehir, Jandarma, Bursa, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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