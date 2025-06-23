Bursa\'da Kaza: 2 Yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl- Domaniç yolu İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 43 RT 478 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nden yola çıkan İsmail T. yönetimindeki 16 BIR 076 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E. ve Yusuf T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.