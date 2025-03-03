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Bursa'da Kaza: 5 Yaralı

Bursa\'da Kaza: 5 Yaralı

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin yol açtığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

03.03.2025 02:42
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Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen araca, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre C. idaresindeki 16 AUZ 64 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan Tuncay Y. idaresindeki 16 ANJ 207 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emre C. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AUZ 207 plakalı otomobilin sürücüsü Emre C. ile yolcu konumunda bulunan Hamiye C. ve Ahmet Resul K. ile, 16 ANJ 207 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Y. ve 10 yaşındaki Bekir Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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