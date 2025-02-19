Bursa'da Kaza: Doktor İki Kadına Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Doktor İki Kadına Çarptı

Bursa'da park ederken gaza basan doktor, yolda yürüyen iki kadına çarptı. Kamera kaydetti.

19.02.2025 23:21
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Cinayet gibi kaza kamerada: Doktorun çarptığı 2 kişi böyle savruldu

Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi

BURSA - Bursa'da kadın doktor aracını park etmek isterken, fren yerine gaza basınca idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Cinayet gibi kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. ve A.E.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza: Doktor İki Kadına Çarptı - Son Dakika

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