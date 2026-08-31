Bursa'da Kaza: İki Yaya Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: İki Yaya Yaralandı

Bursa\'da Kaza: İki Yaya Yaralandı
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Bursa Yıldırım'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki şahsa otomobil çarptı, biri ağır yaralı.

Bursa'da iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen iki şahıs otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. yönetimindeki 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Beyhan T. ağır yaralanırken, Kısmet T. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Beyhan T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yıldırım, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaza: İki Yaya Yaralandı - Son Dakika

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