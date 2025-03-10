Bursa'da Kaza: Kırmızı Işık İhlali Takla Attırdı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Kırmızı Işık İhlali Takla Attırdı

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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan araç takla attı, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı kamerada.

10.03.2025 02:14
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Işık ihlali yapan araç taklalar atarak durabildi... Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç önce direğe, daha sonra da takla atarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, sürücü olayda ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. idaresindeki 16 ADL 39 plakalı hafit ticari otomobil kırmızı ışıkta geçti. Seyir halindeki başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapan İbrahim A., önce direğe daha sonra da kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, İbrahim A. ağır yaralanırken, yolcu Erhan K. ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ayrıca, aracın taklalar attığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yıldırım, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza: Kırmızı Işık İhlali Takla Attırdı - Son Dakika

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