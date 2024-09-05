Bursa\'da Keçilerin Otomobile Çıkıp Ağaç Yaprağı Yemesi

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Bursa'da dışarıda otlayan keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapaklarını yedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan sonra ağaçlardaki yapraklara göz dikti.

Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. - BURSA