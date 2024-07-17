Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Bursa\'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir genç, kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunarak paten kayarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Hem trafiği tehlikeye düşüren hem de kendi canını hiçe sayan genç, cep kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkat çekti.

17.07.2024 09:26
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Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eğitim Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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