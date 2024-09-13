Bursa'da Komik Kaza Anları

3.Sayfa

Yok böyle kaza... Polis kaza yerindeki yalan sarmalını böyle çözdü

Bursa'da trafik polisinden 'sürücü benim' diyerek yalan söyleyen gence ders niteliğinde ceza

Müşterisinin aracını habersiz alan tamirci kazaya karıştı olay yerinden kaçtı, yaralı var mı diye geri gelince yakayı ele verdi, 1,30 promil alkollü çıktı

Alkollü sürücüler alkolmetreye üflememek için direndi, görüntü alan basın mensuplarına düğünümüzde de böyle çekecekler mi diye sordu

BURSA - Bursa'da kazaya karışmadığı halde sürücü benim diyerek yalan söyleyen gence polis ders niteliğinde ceza verdi. Olayla ilgili olmadığı halde yalan atan genç polis memuru 'ehliyetime ne oldu diye sor bakalım bir sor' deyince neye uğradığını şaşırdı. Trafik polisi, "sen bize yaralamalı kazada kazaya karışan kişi benim diyen şahıssın, ama yalan söylüyorsun bu yüzden senin psikolojin yerinde değil araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek ehliyetine el koydu.

Kazaya karışan diğer sürücülerinde trafik polisleri ile yaşadığı diyaloglar komedi filmlerini aratmadı.

Bursa'da yalan sarmalına dönen ancak Bursa İl Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin dedektif gibi çalışıp tek tek ortaya atılan yalanları çözdüğü ilginç kaza dün gece saat 01: 30 sularında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin 16 Y 4912 plakalı aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken, 16 MC 3184 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Kaportacılık yapan Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi. Polis ekipleri tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücü, 1.30 promil alkollü çıktı. Alkolü sürücüler görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek düğünüzde de böyle görüntü alacaklar mı diyerek espri yaptı.

"Yalan söylediğin için psikolojin yerinde değil, araç kullanmaya haiz kişi değilsin"

Motosiklet sürücüsünü kameradan tespit eden ekipler, sürücünün değiştirdiğini anladı. Abdullah A.'nın ehliyeti yetersiz olduğu için olay yerine arkadaşını çağırdığını anlaşıldı. İş te o noktada bir dedektif gibi devreye giren ekipler kazayla hiç bir ilgili olmadığı halde arkadaşını kurtarmak için sürücü benim diyerek yalan söyleyen gence daha önce hiç görülmemiş ders niteliğinde bir ceza verdi. Gencin ehliyetine el koyan polis memuru gence "Ehliyetime ne oldu diye merak ediyor musun? Bir sor ehliyetime ne oldu?" dedi. Şaşırmış bir şekilde polis memuruna bakan genç polsin "Sen bize yaralamalı kazada sürücü benim diyen kişisin ancak yalan söylemişsin senin psikolojin yerinde değil, sen araç kullanmaya haiz kişi değilsin bu yüzden ehliyetine el konuldu" açıklaması karşısında hayatının dersini aldı. Ekipler gencin ehliyetini alarak psikotekniğe sevk ederken, Abdullah A. ise yetersiz ehliyetten işlem gördü. Öte yandan, yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu, Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Komedi filmi gibi kaza da hafif ticari araç ile motosiklet bağlanırken, Enes A.'ya 6 bin lira alkollü araç sürmekten, motosiklet sürücüsü Abdullah A.'ya ise 12 bin lira idari ceza kesildi.