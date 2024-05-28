Bursa'da kontrolden çıkan otomobil alev aldı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil alev aldı, sürücü hafif yaralandı

Bursa\'da kontrolden çıkan otomobil alev aldı, sürücü hafif yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce bariyere ardından aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada alev alan araç, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü ise şans eseri hafif yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.05.2024 08:58
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce bariyere ardından aynı istikamette gittiği otomobile çarptı. Kazada alev alan aracı vatandaşlar söndürürken, şans eseri sürücü hafif yaralandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos mevkii İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Nilüfer istikametine giden 16 ALN plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bariyere ardından aynı istikamette seyir 77 ACS plakalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarpıp alev aldı. Aracı gören çevredekiler, hemen yangına müdahale ederek facianın önüne geçti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise şans eseri hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kontrolden çıkan otomobil alev aldı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

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