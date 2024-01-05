Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin dükkana daldığı anlar kamerada

Kaldırımda yürüyen yaya saniyeler ile ölümden kurtuldu

BURSA - Bursa'da başka bir sürücünün sıkıştırması sonrası kontrolünü kaybeden otomobil işyerine daldı. Kazada, yaya bir vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir sürücünün sıkıştırması sonucunda işyerinin duvarına çarptı. Yaşanan kazada, yaya olarak kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, sürücü Cuma Hamza ve Hasan Hamza ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cuma Hamza ve Hasan Hamza'nın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kaza anı, yol üzerinde bulunan farklı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 27 AUE 616 plakalı otomobilin bir anda sağa kırarak işyerine doğru gittiği, bu sırada yaya olarak yürüyen vatandaşın saniyeler ile ölümden döndüğü kaydedildi.