Bursa'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi

Bursa\'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi
23.05.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da polis, kurban pazarında sahte parayı tanıma konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı hayvan pazarlarında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Kurbanlık alışverişinin yoğunlaştığı pazarlarda vatandaşlarla birebir görüşen mali polis ekipleri, sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem alıcıları bilgilendirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarında devriye gezen ekipler, özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları uygulamalı olarak anlattı. Ellerindeki gerçek ve sahte banknot örnekleriyle vatandaşlara eğitim veren polisler, paranın dokusu, güvenlik şeridi, hologramı ve ışığa tutulduğunda ortaya çıkan detaylar hakkında bilgi verdi.

Pazarlık yapan vatandaşların yanına kadar giderek bilgilendirme yapan mali ekipler, "Şüphelendiğiniz parayı mutlaka kontrol edin. Aceleyle işlem yapmayın" uyarısında bulundu. Polislerin samimi tavırları pazarda dikkat çekerken, vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Kurban satıcıları ise özellikle bayram dönemlerinde sahte para olaylarının arttığını belirterek yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Bazı besiciler, yoğunluk sırasında fark edilmeden sahte para verilebildiğini ifade ederken, polis ekiplerinin verdiği bilgilerin kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara broşür dağıtarak sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Polislerin kurban pazarındaki uygulamalı anlatımı hem satıcılara hem vatandaşlara güven verdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bayram süresince denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.