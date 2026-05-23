Bursa\'da Kurban Pazarında Sahte Para Eğitimi

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı hayvan pazarlarında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Kurbanlık alışverişinin yoğunlaştığı pazarlarda vatandaşlarla birebir görüşen mali polis ekipleri, sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem alıcıları bilgilendirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarında devriye gezen ekipler, özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları uygulamalı olarak anlattı. Ellerindeki gerçek ve sahte banknot örnekleriyle vatandaşlara eğitim veren polisler, paranın dokusu, güvenlik şeridi, hologramı ve ışığa tutulduğunda ortaya çıkan detaylar hakkında bilgi verdi.

Pazarlık yapan vatandaşların yanına kadar giderek bilgilendirme yapan mali ekipler, "Şüphelendiğiniz parayı mutlaka kontrol edin. Aceleyle işlem yapmayın" uyarısında bulundu. Polislerin samimi tavırları pazarda dikkat çekerken, vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Kurban satıcıları ise özellikle bayram dönemlerinde sahte para olaylarının arttığını belirterek yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Bazı besiciler, yoğunluk sırasında fark edilmeden sahte para verilebildiğini ifade ederken, polis ekiplerinin verdiği bilgilerin kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara broşür dağıtarak sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Polislerin kurban pazarındaki uygulamalı anlatımı hem satıcılara hem vatandaşlara güven verdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bayram süresince denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - BURSA