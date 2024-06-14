Bursa'da Lodos ve Fırtına Sonrası Sahil Suya Gömüldü, Kestel'de Toz Fırtınası

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Bursa'da son zamanlarda artan hava sıcaklıkları yerini lodos ve fırtınaya bıraktı. Denizdeki dalgalanmalardan dolayı sahil şeridi suya gömülürken, Kestel ilçesinde ise sürücüler ortaya çıkan toz sonrası zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklılarının kent merkezinde 36 dereceye kadar çıkarken, sahil bölgeleri ve bazı ilçelerde lodos etkili oldu. Gemlik ve Kurşunlu tarafında etkili rüzgar denizi taşırdı, sahil kenarı adeta göle döndü. Kestel ilçesinde ise lodos nedeniyle ortalığı toz kapladı. Araç sürücülerinin zor anları kameraya yansıdı. Öte yandan, hava sıcaklığı yaklaşık 30 dereceyi bulacak. - BURSA