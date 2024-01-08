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Bursa'da Lüks Minibüs Ters Şeritten Gelen Sürücü Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Lüks Minibüs Ters Şeritten Gelen Sürücü Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Bursa'da bir lüks minibüs sürücüsü, ters şeritten gelerek park halindeki otomobillere çarptı. Kazayı gören otomobil sahibi sürücüyü durdurmak istedi ancak sürücü, aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik ve vatandaş kameralarına yansıdı.

Bursa\'da Lüks Minibüs Ters Şeritten Gelen Sürücü Park Halindeki Otomobillere Çarptı
08.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:18
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Bursa'da lüks minibüsün sürücüsü ters şeritten gelip park halindeki otomobillere çarptı. Kazayı gören otomobil sahibi dışarı çıkıp aracına çarpan sürücüyü durdurmak istedi. Bu esnada gaza basan sürücü otomobil sahibinin üzerine sürdüğü araçla kaçıp kayıplara karıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan sahne hem güvenlik, hem de vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan lüks minibüs sürücüsü ters şeritte kontrolden çıkıp park halindeki otomobillere çarptı. Kazayı gören lüks otomobil sahibi Nesip Hacıoğlu, hemen kazaya karışan sürücünün yanına koştu. Araçtan ısrarla inmeyen hatalı sürücü, Nesip Hacıoğlu'nun kapıyı açmaya çalışması üzerine aracı üzerine sürüp ezmeye çalıştı. Ters şeritte ilerlemeye devam eden sürücü, bir süre kaçtıktan sonra araçtan inip koşarak kayıplara karıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan sahne vatandaş kamerasına yansırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"1 hafta önce aldık"

Lüks aracın sahibi Nesip Hacıoğlu, " Ters şeride girmiş sonra bizim araca çarptı. Bende kazayı görünce yanına koştum. Araçtan inmedi. Camı açıp kendisini başka bir arabanın sıkıştırdığını söyledi. Ben de araçtan in konuşalım dedim. İkna etmeye çalıştım ama durmadı. Arabaya vura vura gitti. Aracı yeni almıştık, böyle bir kaza yaşadık" diye konuştu - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Lüks Minibüs Ters Şeritten Gelen Sürücü Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Lüks Minibüs Ters Şeritten Gelen Sürücü Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
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