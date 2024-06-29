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Bursa'da makas atan otomobil, anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atan otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyene bebek arabalı bir anneye çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar izleyenlerin nefeslerini kesersen sürücü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Nefes kesen o anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. - BURSA