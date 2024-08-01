Bursa'da market girişinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da market girişinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa\'da market girişinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir marketin giriş kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle büyümesi önlenirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

01.08.2024 11:27
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Bursa'da bir marketin girişinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan bir marketin giriş kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bulunan duyarlı bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da market girişinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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