Bursa\'da Mezbahane Hırsızlığı: 4 Çocuk Yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mezbahaneden 91 bin lira nakit para çalan 4 çocuk hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Abdullah K., gün içerisinde yapmış olduğu tahsilatı mezbahanede bulunan ofisine bıraktı. Ertesi gün iş yerine gelen Abdullah K., paraların yerinde olmadığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

72 saatlik kamera görüntüleri sonucu hırsızlar yakayı ele verdi

İhbar üzerine çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İ.B. (16), E.B. (14), A.İ.B. (13) ve S.G. (12) olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları üzerinden iz süren ekipler, şüpheli çocukları kısa sürede yakaladı. Alınan ifadelerinde İ.B. ve E.B. 91 bin lirayı sakladıkları yeri ekiplere söyledi. 91 bin lira, iş yeri sahibine teslim edildi. Şüphelilerden İ.B. (16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA