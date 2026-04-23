Bursa\'da Minibüs Bankaya Çarptı

23.04.2026 09:03
Bursa'da park halindeki minibüs, el freni boşalınca bankaya çarptı. Maddi hasar oluştu.

Bursa'da park halindeki bir minibüsün el freninin boşalması sonucu araç hareket ederek bir bankaya ait duvara çarptı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir marketin önünde park halinde bulunan minibüs, el freni çekili olmasına rağmen henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, kısa mesafe ilerledikten sonra bir bankaya ait duvara çarparak durabildi.

Çevrede bulunan bir vatandaş, çarpma sesini duyması üzerine durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen trafik polisleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta ve duvarda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

