Bursa'da motokuryeler öldürülen üniversite öğrencisi kurye için kontak kapattı - Son Dakika
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Bursa'da motokuryeler öldürülen üniversite öğrencisi kurye için kontak kapattı

Bursa'da motokuryeler, Balıkesir'de kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için kontak kapatarak, olayı protesto etti. 250 motosikletli kurye, kontak kapatarak ve gencin fotoğrafını araçlarına yapıştırarak eylem yaptı.

16.05.2024 23:26
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Bursa'da motokuryeler öldürülen üniversite öğrencisi kurye için kontak kapattı

BURSA - Bursa'da motokuryeler, Balıkesir'de kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için kontak kapatarak, olayı protesto etti.

Balıkesir'de bir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kurye arkadaşlarının öldürülmesi sonrası Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sulatan Mehmet Mahallesi'nde toplanan 250 motosikletli kurye, kontak kapatarak olayı protesto etti. Bir araya gelen 250 kişilik motokurye öldürülen gencin fotoğrafını araçlarına yapıştırdı. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bursa, Ölüm, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motokuryeler öldürülen üniversite öğrencisi kurye için kontak kapattı - Son Dakika

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