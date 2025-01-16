Bursa\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp parka dalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Büyükorhan'dan Mudanya'ya motosikletiyle gelen Resul Aslan (20), yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip çocuk parkına daldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aslan, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'ne defnedilecek. - BURSA