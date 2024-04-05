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Bursa'da motosiklet kazası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı; 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Hamidiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İsa K.yönetimindeki 16 KGD 91 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bünyamin U.(15)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki oğlu 12 yaşındaki Muhammed K. ve yaya Bünyamin U.yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayı araştırıyor.