Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Burak D.yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters yönden gelen Nuray C.yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

29.06.2024 00:36
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Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Burak D.yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters yönden gelen sürücü Nuray C.yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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