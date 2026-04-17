Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Muavin İddia Oynayıp Kaçtı

17.04.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da muavin, büfede veresiye iddia oynayıp dolandırdı, sabaha kadar maç izledi.

Bursa'da iddiaya göre bir otobüs şirketinde muavinlik yapan kişi, akşam girdiği büfede sabah 4'e kadar 'parasını vereceğim' diyerek iddia oynadı. Parası bitince veresiye iddia oynayan şahıs, sabah saatlerine kadar dolandırdığı çalışanla maçları da takip etti. Maçta üzüldüğü, heyecanlandığı hatta sevindiği anları bile birlikte yaşayan şüphelinin o anları kameraya anbean yansırken, büfe çalışanı, "Beraber sevindik, sonunda ben üzüldüm" diyerek sitem etti.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre büfeye gelen muavin, yanında bulunan yaklaşık 20 bin lirayla iddia kuponu yapmaya başladı. Saatler ilerledikçe heyecanın dozu artarken, şahıs gece yarısına kadar kupon yapıp maçları büfe çalışanıyla birlikte takip etti. Gece 12'ye doğru parası tükenen şüpheli, büfe sahibiyle arkadaş olduğunu söyleyerek çalışanı kandırıp, "Sen kuponları yap, ben sabah bırakacağım" diyerek oyun oynamaya devam etti. İkili, sabaha kadar birlikte maç izleyip zaman zaman sevinç, zaman zaman hüzün yaşadı. Hatta şüpheli, kazandığı anlarda çalışana içecek ısmarlamayı da ihmal etmedi.

Sabaha karşı oynanan kuponların toplamı 153 bin liraya ulaşınca sistem kotası doldu. O sırada büfeye müşteri gelmesini fırsat bilen şüpheli, adeta "final hamlesini" yaparak bir anda ortadan kayboldu.

Yaşananları anlatan işletme yöneticisi Ali Canbaz, "Biz yıllardır burada esnafız. Böyle bir rahatlık görmedik. Adam o kadar rahattı ki sanki kendi büfesi. Kamera kayıtlarını izleyince biz de inanamadık" dedi.

Büfe çalışanı Emre Susmaz ise yaşadıklarını, "Akşam geldi, 20 bin lirayla oynadı. Sonra parası bitince beni tanıdık olduğuna inandırdı. 'Sabah vereceğim' dedi. Sabaha kadar birlikte maç izledik. Kazanınca sevindik ama sonunda ben üzüldüm" sözleriyle anlattı.

İşletme sahibi ve çalışan, kamera kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırları ve maç izlerken yaşadığı heyecan anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre polis ekipleri de ifadeleri alırken zaman zaman gülmekten kendini alamadı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:20:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.