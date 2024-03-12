Bursa\'da yapılan narkotik operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonu nefesleri kesti. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, kan emici vampirler olarak nitelendirilen zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin 41'i tutuklandı. 2 kişi ev hapsi ile cezalandırılırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bursa'da, "söz bitti hareket başladı", Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu son zamanların belki de en kapsamlı narkotik operasyonu, eş zamanlı "Şimşek" baskınlarının startını böyle verdi. Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehirleri arasına sokmak için yemin ettiklerini belirten Zaimoğlu, operasyona katılan polisleri İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınlarından öperek uğurladı. İçişleri Bakanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan bölgelere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden toplam 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA, toplam bin polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alaca karanlıkta evlerin kapıları koçbaşları ile kırılıp içeriye önce çelik yelekli ve üzerlerinde ağır silahlar taşıyan Özel Harekat polisleri girdi. Zehir tacirleri etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Kimisi evlerin çatılarından kaçmak istedi ancak operasyonu havadan takip eden 2 İHA tarafından yerleri anında tespit edilip koordinatları bildirilince kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu'nun kan emici vampirler olarak nitelendirdiği zehir tacirlerinin kimisi ise evlerin yatak odalarında saklandıkları gardıropların içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 60 şüpheli Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 6 adet tabanca, 547 adet fişek, 4 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 60 şüpheli şahıstan 41'i tutuklandı. 2'si ev hapsi alırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların uyuşturucudan elde ettikleri gelirle temin ettikleri ev, araba, yazlık ve banka hesaplarındaki paralar da olmak üzere mal varlıklarına da el konuldu.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği tutuklanan torbacıların uyuşturucu temin ettiği 133 içici şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Bursa'da gerçekleştirilen Şimşek operasyonunda torbacılar çatılardan kaçmaya çalışırken, gardıroplarda saklandı. Operasyon sonucunda 60 şüpheli gözaltına alındı, 41'i tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Ayşe Ateş'in eşi Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle ilgili olarak yayınladığı kitapta yer alan Musa Ateş'in yazısında, oğlunun neden öldürüldüğünü anlamadığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguladığı ifadeler yer alıyor. Musa Ateş, oğlunun Türk milliyetçisi olduğunu ve ülkücü harekete başkanlık yaptığını belirtiyor. Ayrıca, devletin neden şüphelileri tutuklamadığını ve Sinan'ın mahkemesinin neden başlamadığını da eleştiriyor.
İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'MAHZEN-9' operasyonları sonucunda, Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Yakup Çabuk, Oğuz Sorguç ve Necat Koç'un liderlik ettiği 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşları dahil olmak üzere toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, 'dur' ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da, M.T.S. (22) idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna çarpan sürücü, Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu. Sürücüye toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Nevşehir'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?