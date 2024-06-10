Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim ve etkinliklerle 11 bin 578 kişi bilgilendirildi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "Narko Nokta", ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 11 bin 578 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 17 ayrı etkinlikte 11 bin 578 kişiye ulaşarak "Narko Nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA