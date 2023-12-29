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Bursa'da Oğlunun Tartıştığı Çocuğun Babasını Silahla Vuran Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Bursa'da Oğlunun Tartıştığı Çocuğun Babasını Silahla Vuran Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da oğlunun tartıştığı çocuğun babasını silahla vuran İbrahim Çağan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çağan, kendini savunmak için havaya ateş ettiğini iddia etse de mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Bursa\'da Oğlunun Tartıştığı Çocuğun Babasını Silahla Vuran Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
29.12.2023 - 09:45,
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Bursa'da oğlunun tartıştığı çocuğun babasını silahla vuran sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen İbrahim Çağan (37), son kez hakim karşısına çıktı. Oğlunun tartıştığı çocuğun babası Ömer Şehzade'yi tabanca ile vurarak öldürmekle suçlanan sanık İbrahim Çağan, maktul Ömer Şehzade'nin kendisine tokat attığını belirterek "Kendimi savunmak için havaya ateş etim. Suçsuzum" dedi.

Olay, 9 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında çocuklarının tartışması sebebiyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Çağan (37) yolda karşılaştı. İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Çağan, belindeki tabanca ile Ömer Şehzade'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunlar ile Şehzade kanlar içerisinde yerde kalırken, İbrahim Çağan ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kardeşi tarafından kendi aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra çalışma başlatan polis, İbrahim Çağan'ı tabancayla birlikte kıskıvrak gözaltına aldı. Çağan, emniyetteki ifadesinde çocuklarının kavga etmesinden bir gün sonra Ömer Şehzade ile kalabalık bir grupla gezerken karşılaştıklarını ve kendisine tokat attığını, kendisini korumak için havaya ateş açmak isterken vurduğunu ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müşteki ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. 'Kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Çağan'ın cezasına haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme heyeti önce 24 yıla ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 20 yıla hüküm kıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Oğlunun Tartıştığı Çocuğun Babasını Silahla Vuran Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Oğlunun Tartıştığı Çocuğun Babasını Silahla Vuran Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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