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Bursa'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir okulun çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.12.2023 - 13:06,
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Okulun çatısını onarmak için çıktığı yerden düşen işçi hayatını kaybetti

3 çocuk babası işçi onarmak için çıktığı çatıdan düştü

BURSA - Bursa'da bir okulun çatısında yapan arızayı tamir etmek için yukarı çıkan işçi yaklaşık 10 metre yukarıdan yere düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk babası adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havalarda sızma yapan çatının onarımı için Reyhani Acar'a bilgi verildi. Bunun üzerine okuldaki çatıyı onarmak için ekip arkadaşıyla gelen Acar, çatıya çıktı. Merdiven kuran 3 çocuk babası adam çalıştığı esnada altındaki merdivenin kaymasıyla yaklaşık 10 metreden aşağı düştü. Durumu gören ekip arkadaşı hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yüksekten düşen 3 çocuk babası işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Bursa\'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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