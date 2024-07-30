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Bursa'da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

2 kardeşten biri aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da yolda ilerlerken, omzuna çarpan kişiyle sözlü tartışmaya giren şüpheli yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Tartıştığı genci kolundan yaralayan şüpheli kavgayı ayırmak için gelen gencin abisini de göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ağabeyi Çağlar Gezer kıraathane işleten Emin Gezer yolda yürüdüğü esnada omzuna çarpan Baran Yılmaz ile sözlü tartışma yaşadı. Taraflar arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce Yılmaz, yanında taşıdığı bıçak ile Emin Gezer'i kolundan bıçakla yaraladı. Kavgayı gören ağabey Çağlar Gezer ise olayı ayırmak istediği esnada Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Gezer, yere düştü. Çevredekiler bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirirken, yaralı kardeşler için ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler 2 kardeşi Kestel Devlet Hastanesine sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çağlar Gezer hayatını kaybederken, kardeşi Emin Gezer'in durumu iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.