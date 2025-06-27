Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya başlandı. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, yangının kontrol altına alınmaya başlandığını açıkladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. İhbarın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve diğer kurumların ekipleri, kısa sürede olay yerine vararak yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin sonucunda yangın kontrol altına alınmaya başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik de İsmetiye Mahallesi'ne geçerek Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte çalışmaları yerinde takip etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, İsmetiye Mahallesi'nin yanı sıra Gemlik ve İnegöl'den de yangın haberleri alındığını dile getirdi. Bunların sabotaj olup olmadığının yetkililer tarafından araştırıldığını söyleyen Halisçelik, "İsmetiye Mahallesi'ndeki yangına hem havadan hem karadan gerekli müdahaleler yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 270 personel ve 100'e yakın araçla birlikte yangına müdahale ediyoruz. Başkanımız Mustafa Bozbey de gelişmeleri anbean takip ediyor. Şu an için yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi.

İsmetiye Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını belirten Halisçelik, riskli bölgede bulunan 100'e yakın vatandaşın tahliye edildiğini anlattı. 14 vatandaşın evlerinden kurtarıldığını ifade eden Halisçelik, "23 hayvanımız da yangından kurtarıldı. Müdahaleler devam ediyor. Valimiz, emniyetimiz de sahada bulunuyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan müdahalesi sürüyor. Bizler de karadan müdahalenin yanı sıra drone ile bölgeyi izleyip müdahale edilecek yerleri sismik olarak belirleyip ilgili birimlerle paylaşıyoruz. Barajın burada olması da ekiplerin işlerini kolaylaştırdı. Tüm Bursa'ya ve Osmangazi'ye geçmiş olsun" diye konuştu. - BURSA