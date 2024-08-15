Bursa'da Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı

Bursa\'da Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla orman ve mesire alanlarında ateş yakılmasını yasakladı. İnegöl'de ise ekipler sıkı denetimler yapıyor ve cezai işlem uyguluyor.

15.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valiliğinin orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla orman ve mesire alanlarında ateş yakılmasını yasaklamasının ardından ekipler İnegöl'de kuş uçurtmuyor.

Bursa Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla orman ve mesire alanlarında ateş yakılması 1 Ekim'e kadar yasaklanmıştı. Kararla birlikte Ormanlarda Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, mesire alanlarında ise Jandarma komutanlığı ekipleri ve İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetim yapıyor. Ekipler denetimlerde mangal veya semaver yakan vatandaşların her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi gereği 2052'şer TL cezai işlem uyguluyor.

Mesire alanları girişlerinde de yer alan uyarı levhaları da dikkat çekiyor.

Ceza yağıyor

Türkiye'nin önemli ormanlarına sahip İnegöl'de vatandaşların kasti veya bilmeyerek yangına sebep olmalarının önüne geçmek için Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında son 1 aylık süreçte 100'den fazla ihlale toplam 300 bin TL üzerinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler anons yaparak vatandaşları uyarıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Valiliği, 3-sayfa, Ekonomi, İnegöl, bursa, Çevre, Orman Yangınları, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement