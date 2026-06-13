Bursa'da Orman Yangınlarına Önlem - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangınlarına Önlem

13.06.2026 09:39
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ'da yangınlara karşı 24 saat izleme yapıyor ve tedbir alıyor.

Bursa'da geçtiğimiz yıl Gürsu-Kestel ve Harmancık-Orhaneli yangınlarıyla herkesin ciğerleri yanarken, bir daha böyle olumsuzluklar yaşanmaması için Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. JÖH, JAK ve Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timleri havadan ve karadan Uludağ'ın zümrüt yeşili ormanlarında kontrol etmedik yer bırakmadı.

Orman yangınlarında en çok etkilenen iller arasında olan Bursa'nın can damarı Uludağ, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri tarafından, 24 saat aralıksız gözetim altında tutuluyor. Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri kuş uçurtmadı. Jandarmanın kahraman askerleri, orman yangınlarına karşı da tam teçhizatlı yeşil vatanı korumak için gözünü kırpmıyor. Gece görüşlü termal kameralarından dronlara, dürbünlerden arazi araçlarına kadar bir çok teknolojiyi de kullanan ekipler, Bursa'nın gözde turizm merkezlerinden Uludağ'a gelenleri ise kimlik kontrollerini yaptıktan sonra zirveye çıkma sebebine kadar inceliyor.

Türkiye genelinde, özellikle geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını göz önünde bulundurup bu yıl karşı önlemlerini artıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ'ın dört bir yanında hem havadan hem karadan kontrol sağlıyor. Ekipler, muhtemel riskleri en aza indirmek için gece gündüz görev icra ediyor. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'da alınan bu tedbirler, doğayı koruma adına büyük önem taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyerek, herhangi bir duman veya şüpheli durum fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Orman Yangınlarına Önlem - Son Dakika

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