Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormana yakın alanda çıkan çalılık yangını, herkesin yüreğini ağzına getirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde çalılık alanda başlayan yangın, ormanlık alana yakın olunca köylüler seferber oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Ormana Yakın Alanda Çalılık Yangını - Son Dakika
