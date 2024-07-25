Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı

Bursa'da İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsünün ölüm ile dans ettiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

25.07.2024 11:20
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Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bir anda tek teker ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücüsünün ölüm ile dans ettiği anlar başka otomobil sürücüleri tarafından kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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