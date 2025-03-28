Bursa\'da Otomobil İftar Saati Kazası

Bursa'da iftar saati kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaa S. idaresindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Ortalık savaş alanına döndü

Otobüs durağına dalan otomobil, duraktaki yolcuları altına aldıktan sonra aydınlatma direğini devirerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut C. ile Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA