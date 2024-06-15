Bursa'da Otomobil Minibüse Çarptı: 10 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Minibüse Çarptı: 10 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hızla gelen bir otomobil, yolcuları taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu camdan fırlarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Dükkan sahipleri ise bölgede sık sık kaza yaşandığını ve hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.

15.06.2024 22:49
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Bursa'da hızla gelen otomobil, yolcuları taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu camdan fırlarken, 10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif D. idaresindeki 16 BAD plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken 'Dur' tabelasına uyumayan Mustafa K. idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Minibüse Çarptı: 10 Yaralı - Son Dakika

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