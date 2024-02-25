Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Bursa\'da otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil motosiklete çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:18
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden Mehmet Ali T. (18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden Salih T. (41) idaresindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu Salih T. ile arkasındaki Hasibe T. (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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