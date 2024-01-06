 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hızla seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette seyir halindeki bir tıra çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Bursa\'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü
06.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:55
Abone Ol

Bursa'da hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü aynı istikamette seyir halindeki tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 909 plakalı otomobili ile Acemler istikametine seyir halinde olan Ömer D., hızla ilerlerken önünde bulunan Ahmet Y. idaresindeki tıra çarptı. Savurulan otomobilde sürücü sıkışırken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesi tamamlanan Ömer D. hastaneye sevk edilirken, polis çevrede güvenlik tedbiri alıp tahkikat başlattı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Ömer D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Ömer, İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü - Son Dakika


11:47
Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 11:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement