Bursa\'da otomobil tıra çarptı: Sürücü hurdaya döndü

Bursa'da hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü aynı istikamette seyir halindeki tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 909 plakalı otomobili ile Acemler istikametine seyir halinde olan Ömer D., hızla ilerlerken önünde bulunan Ahmet Y. idaresindeki tıra çarptı. Savurulan otomobilde sürücü sıkışırken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesi tamamlanan Ömer D. hastaneye sevk edilirken, polis çevrede güvenlik tedbiri alıp tahkikat başlattı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Ömer D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA