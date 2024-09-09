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Bursa'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kazanın ardından üzülen sürücü yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Nagihan T.yönetimindeki 16 CCM 81 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Emine Ö.(55)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından üzülen sürücü, yaralının başından ayrılmayarak moral vermeye çalıştı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.