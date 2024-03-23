Bursa\'da Otoparkta Hırsızlık: Güvenlik Kulübesinden Klima Ünitesi Çalındı

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Bursa'da otoparkta bulunan güvenlik kulübesinden klima ünitesi çalan hırsızlar yakalanıp cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 2. Kavaklı caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparkın güvenlik kulübesinin dışında bulunan klima ünitesini gözüne kestiren 2 şüpheli; çekçek araba ile cihazın yanına geldi. Üniteyi söken hırsızlar, cihazı arabaya yükleyerek kaçtı. Klima ünitesinin yerinde olmadığını fark eden K.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler çok sayıda güvenlik kamerası inceledi

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek şüphelilerin T.Y. (42) ile İ.U. (46) olduğunu tespit etti. Görüntülerde, T.Y. ve İ.U.'nun ellerinde bulunan çekçek araba ile güvenlik kulübesine yaklaşıp cihazı yüklediği görüldü. Çekçek arabaya klima ünitesini yükleyen T.Y. (42), İ.U. (46) ve kimliği belirlenemeyen kişi, daha sonrasında taksiye binerek uzaklaştı. T.Y. ile İ.U. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

'Tanımadığımız biri bize ıslık çaldı, yardım etmemizi istedi'

Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alındı. İ.U., verdiği ifadesinde, "Ben evden çıktığımda T. ile karşılaştık. T.'ın elinde çekçek araba vardı. Cadde üzerinde yürürken, tanımadığımız birisi bize ıslık çalıp çağırdı. 'Ben bu üniteyi satın aldım, yardım eder misiniz' dedi. Biz de yardım ettik, sonra tanımadığımız kişi taksiye binerek uzaklaştı" dedi.

Öte yandan, T.Y.'nin 25, İ.U.'nun ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA